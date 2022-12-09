اعتدنا تشبيه الحاضر دائما فى كل مجلس بالبقدونس فهل تنبهنا إلى أن وجود البقدونس بالفعل إضافة مفيدة للطعام خاصة كل أنواع السلطات وأشهرها التبولة اللبنانية والبلدية المصرية وغيرها من السلطات الطازجة إلى جانب استخدامه فى كل أنواع المطابخ الشرقية والغربية.

< البقدونس معروف منذ بداية التاريخ عرفه الفراعنة واستخدموه فى الكثير من وصفاتهم العلاجية للالتهابات وغازات البطن ومتاعب الجهاز الهضمى والمعاونة فى متاعب الكلى.

البقدونس الطازج مصدر غنى بفيتامين جـ فمائة جرام منه بها ثلاثة أضعاف ما نحصل عليه من ذات القدر من الليمون. كما أنه يحتوى على نسبة من الكالسيوم تفوق محتوى اللبن من الكالسيوم.

< يحتوى البقدونس على حزمة من الفيتامينات أهمها مجموعة فيتامين ب وأكثرهم حضورا ب ٩ الذى يعد عاملا هاما لوقاية الأجنة من التشوهات أثناء الحمل. كما أنه مصدر جيد لفيتامين ك اللازم لعملية تجلط الدم.

< يتميز البقدونس بجرعة كبيرة من الحديد. وجود فيتامين جـ فى البقدونس أيضا يتيح المعاونة فى امتصاص الحديد. فالفائدة مزدوجة.

< يتمتع البقدونس أيضا بوجود محتوى عالٍ من فيتامين أ الذى يساهم فى حماية النظر وصحة الجلد.

< يعد البقدونس بمحتواه من مضادات الأكسدة المعروفة بمقاومتها لمظاهر الشيخوخة وأثر السن من أفضل ما يمكن تناوله لحماية الأنسجة من أثر الشوارد الحرة الضار. وجود مواد البيتاكاروتين والليوتنين والإبجينين وكلها مضادات للأكسدة قد تفيد أيضا فى الحماية من النشاط السرطانى.

< أثر البقدونس فى تحفيز الكلى على إفراز البول قد يفوق الأدوية المستخدمة كمدرات للبول واستخدامه أسهل فى حالة وجود حصوات فى الكلى فإن مغلى البقدونس قد يؤتى أثرا أسرع فى العلاج.

< يحتوى البقدونس على زيت طيار له أثر ملطف على تقلصات المعدة والآلام الناجمة عن تجمع الغازات فى الأمعاء.

< البقدونس غنى بالكلورفيل وله أثر السحر لمن يرغب فى التخلص من آثار رائحة الثوم والبصل إذا مضغ بعضا من أعواد البقدونس.