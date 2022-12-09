إبراهيم عيسى: توفير وظائف لكل الخريجين ليس مهمة الدولة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن معدل ارتفاع الأسعار في مصر منذ ديسمبر 2021 وحتى نوفمبر 2022 زادت بنسب كبيرة، ومع تلك الزيادات لابد أن يكون تعامل الحكومة مع قراراتها المتخذة أكثر تواضعًا وبعيدة عن التصادم بجانب الشفافية والمشاركة في صناعة القرار مع المعنيين بتنفيذه قبل اتخاذه.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن الحكومة بجميع رموزها وشخصياتها مخلصة للوطن ولا شك في ذلك، ولكن هذا الإخلاص والتفاني ليس له علاقة بالكفاءة السياسية والقدرة على تمرير القرارات الصعبة بمرونة من خلال التواصل والمشاركة والاتفاق قبل اتخاذه، مؤكدًا أن تغيير أي قرار لا ينتقص من الوزير أو المسؤول.

وتابع: "حديث وزيرة التخطيط عن ضرورة توفير الدولة من 800 إلى مليون فرصة عمل سنويًا أمر غير منطقي سوى في الاقتصاد الاشتراكي، وتوفير وظائف لكل الخريجين ليست ليس مهمة أي دولة، والدولة ليست مُشغل أو موفر للوظائف وفق أسس الاقتصاد الحر، ومهمة الدولة هي توفير ظروف ومناخ للاستثمار وليس التوظيف".