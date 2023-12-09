قال مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن وقف العدوان والحرب على غزة مرتبط بتغير موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وضغطها على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن العدوان على غزة قد يتوقف إذا وصل حجم الخسائر الإسرائيلية إلى مستوى معين؛ لا تستطيع إسرائيل احتماله، منوهًا أن «الأمر يحمل في طياته استشهاد آلاف الفلسطينيين».

وأشار إلى أن «الوضع لا يطاق في غزة»، قائلًا إن «الولايات المتحدة ارتكبت خطيئة أمس، بعدما استخدمت حق النقض «فيتو» ضد مشروع قرار لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة».

وذكر أن «الولايات المتحدة دعمت استمرار العدوان في غزة»، معقبًا: «إسرائيل حصلت على ضوء أخضر من الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية لشن حربها، ونحن أمام نظام فاشٍ بالمعنى الحرفي للكلمة وحالة انتقام تسود كل المجتمع، وهو أمر غاية في الخطورة».

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن سقوط 23 ألف شهيد ومفقود في غضون شهرين، بينهم 10 آلاف طفل، مشيرًا إلى أن «كل الجامعات والمدارس دمرت، كما أن الخسائر لا تعد ولا تحصى».

ونوه أن «الهدف تسوية غزة بالأرض وجعلها غير قابلة للحياة»، مؤكدًا أن الفلسطينيين رفضوا الطرد من أرضهم، ومصممون على البقاء في وطنهم مهما كان الثمن.

وحذر من أن «المجازر الهائلة التي ترتكبها إسرائيل لا تشهد تغطية كافية لها في العالم، كما أن الإعلام الغربي منحاز لإسرائيل بشكل كامل»، مشددًا على أهمية وصول الصورة بشكل واضح وكامل للعالم.

ودعا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الولايات المتحدة، مضيفًا أن «الدول العربية والإسلامية بإمكانها فرض ضغوط أكبر، عبر تحذير واشنطن من أن مصالحها في المنطقة تتضرر لو استمرت إسرائيل في هذا العدوان».

https://youtu.be/m_9JCrPD8K4