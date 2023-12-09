دافع العديد من الجنود الذين خدموا سابقا في جيش الإسرائيلي، عن الفلسطينيين وسط الحرب الدائرة في ‏قطاع غزة حاليا، بعد أن شهدوا في أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية واقعا لم يسبق لهم أن عاشوه في مكان آخر.‏

وعندما كانوا في الخدمة العسكرية، كانت مهمتهم الأساسية هي تأمين الممرات والطرق، التي يستخدمها 850 مستوطنا يقطنون في مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية، وفق وكالة سبوتنيك.

وأكد الجنود أنهم شهدوا وشاركوا في العمليات العسكرية التي غيرتهم بشكل كبير، مشيرين إلى أن حالات الاعتداء على الفلسطينيين وتدمير الممتلكات هي القاعدة منذ سنوات، لكن هذه الحوادث لا تزال توصف رسميا بأنها حالات متطرفة وفريدة من نوعها.

وأنهى هؤلاء الجنود الإسرائيليون خدمتهم العسكرية في مدينة الخليل، خلال الانتفاضة الثانية التي اندلعت في سبتمبر 2000، وفي مارس 2004، وأسسوا منظمة تدعى «كسر الصمت»، وقرروا العمل من خلالها كنشطاء لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف الجنود القدامى الإسرائيليون شوارع بلدة الخليل بأنها مقسّمة حسب الجنسية، كاشفين أنه يتم فصل المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي على أساس الدين.

وأشاروا إلى أن هناك مناطق يكون الدخول إليها مقيدا بأنظمة عسكرية، مثلا مسموحة للمستوطنين وممنوعة على الفلسطينيين، كما أن أي تحرك مشبوه يصدر عن فلسطيني قد يكلف صاحبه حياته.

وفيما تؤكد منظمة «كسر الصمت» على مطلب عودة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بشكل فوري، إلا أنها تعارض أيضا بعض الإجراءات العسكرية، التي ترى أنها تعقّد المشهد.

ونشرت المنظمة بيانا مع عدد من شركائها الإسرائيليين في مجال حقوق الإنسان، دعت فيه المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الترحيل القسري الذي يحدث حاليا في الضفة الغربية.

وأكّدت أنه لا يجب السماح لهذا الجنون بالاستمرار، ومن الواضح أن حكومتنا ليس لديها أي نية لوقفه.

وترى منظمة «كسر الصمت» أنه منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، ضاعف السياسيون والصحفيون والمعلّقون الإسرائيليون ادعاءاتهم للجمهور الإسرائيلي بأنه لا يوجد أبرياء في غزة، وهم يتجاهلون عن طيب خاطر حقيقة مفادها أن عدد سكان غزة يبلغ 2.3 مليون نسمة، 40% منهم تحت سن الـ15.