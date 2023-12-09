مدير المستشفى الأوروبي بغزة: نحو 900 جريح ومريض في المستشفى ملقون على الأرض

وصف مدير المستشفى الأوروبي بغزة، الوضع داخل المستشفى، بـ"الكارثي"، موضحا أن نحو 900 جريح ومريض في المستشفى ملقون على الأرض.

وأشار في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية، إلى إصابة مسعفين اثنين في قصف إسرائيلي، مضيفا أن هناك جرحى في الشوارع غير قادرين على الوصول إلى المستشفى.

وأضاف: "زدنا عدد الأسرة في الغرفة الواحدة من 5 إلى 9 أسرة، ومعظم الحالات التي تصلنا متعددة الإصابات، فالجريح الواحد لدينا يحتاج لأكثر من طبيب اختصاصي".

وذكر أن أكثر من يعاني لديهم هم مرضى العظام وكسور العمود الفقري.

ويشهد القطاع الصحي في غزة، ظروفا مأساوية بسبب نقص المستلزمات والمعدات والوقود، إلى جانب استهداف وحصار وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات؛ ما أدى إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة.