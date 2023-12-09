أردوغان: مجلس الأمن الدولي تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على حق النقض (الفيتو) الأمريكي الذي اتخذ ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات، يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في خطابه، بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مدينة إسطنبول، إن مجلس الأمن الدولي تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي، داعيا إلى إصلاح الأمم المتحدة، وفق وكالة سبوتنيك.

وأشار إلى رفض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن الدولي، وهذا أمر غير عادل.

وذكر أنه من الممكن تأسيس عالم عادل ولكن ليس مع أمريكا، لأنها تقف إلى جانب إسرائيل.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي، ومن الضروري إصلاح الأمم المتحدة، ومن غير الممكن للبشرية أن تتوصل لأي شيء مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضعهما الحالي.

واستخدمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.