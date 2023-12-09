بيربوك في دبي: ثمة فرصة لأول مرة للتوصل إلى نتيجة خالية من هيمنة السياسة الأحفورية

تعتزم ألمانيا ودول غربية السعي خلال مؤتمر المناخ العالمي في دبي بالإمارات (كوب 28) إلى إقرار التخلي عن الفحم والنفط والغاز وذلك بالتعاون مع دول فقيرة مهددة بشكل خاص بسبب أزمة المناخ.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في دبي، اليوم السبت، إن مؤتمر المناخ العالمي يشهد لأول مرة فرصة للتوصل إلى نتيجة " لا تهيمن عليها سياسة القوة القديمة، سياسة القوة الأحفورية القديمة".

وظهرت بيربوك بشكل مشترك مع نظراء من دول من بينها إسبانيا وكولومبيا وجزر مارشال، يعد هذا هو أول ظهور لما يعرف بـ ائتلاف الطموح العالي، وهو عبارة عن تحالف يتكون من دول غربية ودول فقيرة تصف نفسها بأنها تعمل عمل المحرك في مؤتمرات المناخ.

ولم تشارك ألمانيا في التوقيع على بعض الإعلانات للمجموعة في الفترة الأخيرة، ومن ثم يُفْهَم من هذا الظهور لبيربوك بأنه يعبر عن التزام جديد من جانب ألمانيا حيال المجموعة.

وأكد العديد من ممثلي التحالف أن على الدول ذات الانبعاثات الكبيرة من غازات الاحتباس الحراري أن تبادر وتخفض انبعاثاتها.

وثمة خلاف بين الدول المشاركة في مؤتمر المناخ العالمي حول إمكانية الاتفاق على التخلي العالمي عن الفحم والنفط والغاز أو الإبقاء على أبواب خلفية مفتوحة.

وتعارض دول مثل السعودية والصين وضع صياغات طموحة في هذا الشأن في نص البيان الختامي للمؤتمر.

من جانبها، أعلنت تينا ستيج، مبعوثة المناخ لجزر مارشال في المحيط الهادئ، المهددة بارتفاع منسوب المياه أن ائتلاف الطموح العالي سيناضل حتى النهاية وأردفت: "لن نستسلم وسنواصل النضال".