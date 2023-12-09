أشتية: الفيتو الأمريكي ضد وقف العدوان على غزة وصمة عار ورخصة جديدة للقتل

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، يمثل وصمة عار ورخصة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة القتل والتدمير والتهجير.

وأعرب أشتية، في بيان، اليوم السبت، عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا إياها للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ومواصلة جهودها لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، وإعادة شريان الحياة المقطوع منذ أكثر من شهرين عن القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف أن استخدام (الفيتو) يكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين، معتبرا ما جرى بمثابة إهانة لأحرار العالم وانتهاك لقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان، ولكل الدول المنادية بحقوق الإنسان في اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تصادف الذكرى الـ75 له غدا الأحد.

ولفت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة تكتبه أمريكا وتمسحه متى شاءت فقد بات القانون الدولي لا قيمة له.

واستخدمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.