مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان الأممي: واشنطن استخدمت الفيتو 46 مرة لحماية إسرائيل

قال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، إن «المجزرة والعبث الذي يمارسه جيش الاحتلال وقيادته الإجرامية والإرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، ليس أقل مما قامت به النازية والفاشية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر والمسئول الأول عما يحدث في غزة.

وأشار إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض «فيتو» 46 مرة لحماية إسرائيل، معقبًا: «الجرم واضح وكل وكذلك ازدواجية المعايير، وكلها عوامل تضرب مصداقية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وأعرب عن أمنياته في استفاقة الجانب الأمريكي لاستشراف المستقبل، وألا يظل رهينة للخداع والإجرام الذي يمارسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونوه أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لممارسات مهينة في سجون الاحتلال، مضيفًا: «تعرضوا للتعذيب ولضرب والإهانة وكسر الأطراف، وهي حالة لم يسبق للبشرية أن شاهدتها».

وأكد أن «إسرائيل لم تحترم القانون الدولي منذ نشأتها وحتى الآن»، معقبًا: «ما يحدث الآن ليس بعيدًا عما حدث عام 1948 عندما طرد أكثر من 800 ألف فلسطيني.. الجريمة نفسها منذ 75 عامًا وحتى يومنا هذا».