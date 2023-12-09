هوفنهايم يفوز على بوخوم في البوندسليجا

فاز فريق هوفنهايم على ضيفه بوخوم 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأنهى هوفنهايم الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما إيرهان ماسوفيتش، لاعب بوخوم، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32 وأندريج كراماريتش في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل ايلاص بيبو الهدف الثالث لهوفنهايم في الدقيقة 76، قبل أن يسجل بوخوم هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق جونسالو باسيينسيا.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بوخوم عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.