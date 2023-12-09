 هوفنهايم يفوز على بوخوم في البوندسليجا - بوابة الشروق
السبت 9 ديسمبر 2023 2:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

هوفنهايم يفوز على بوخوم في البوندسليجا

د ب أ
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 2:32 ص | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 2:32 ص

فاز فريق هوفنهايم على ضيفه بوخوم 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأنهى هوفنهايم الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما إيرهان ماسوفيتش، لاعب بوخوم، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32 وأندريج كراماريتش في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل ايلاص بيبو الهدف الثالث لهوفنهايم في الدقيقة 76، قبل أن يسجل بوخوم هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق جونسالو باسيينسيا.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بوخوم عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك