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تتجه الأحزاب والحركات الخضراء في جنوب شرق أوروبا إلى تحقيق نتائج ضعيفة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة بين السادس والتاسع من يونيو 2024، مقارنة بنظيراتها شمال غربي القارة.

ويبدو أنه من الصعب الحشد في المنطقة لتأييد القضايا البيئية، ورغم ذلك يتنامى الوعي بالمسائل المتعلقة بالمناخ.

ووقعت دول منطقة غرب البلقان "إعلان الأجندة الخضراء"، خلال قمة في صوفيا عاصمة بلغاريا عام 2020.

وبمقتضى الإعلان، ألزمت هذه الدول نفسها بالتخلي تدريجيا عن الفحم، بشكل كامل، بحلول عام 2050، في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية لتحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك - التي تنتمي لحزب الخضر الألماني - دول غرب البلقان إلى مزيد من التعاون في مجال أمن الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت بيربوك، أمام مؤتمر غرب البلقان، الذي عقد في برلين في 21 من أكتوبر الماضي، إن روسيا تستخدم الطاقة سلاحا، مضيفة أن وضع التحول الأخضر على مسار صحيح يصب في مصلحتنا المشتركة، حيث إننا جميعا نستفيد من الطاقة الطاقة والآمنة.

- البوسنة والهرسك: تنامي الوعي البيئي وغياب الإرادة السياسية

وبصفتها عضوا في "مجموعة الطاقة" التي تضم الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الجارة في البلقان والبحر الأسود، ألزمت البوسنة نفسها بإصلاح قطاع الطاقة وتنسيق سياسات البلاد في هذا الشأن مع دول التكتل الأوروبي.

ومجموعة الطاقة، أو مجموعة الطاقة في جنوب شرق أوروبا، هي منظمة تهدف إلى توسيع سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي ليشمل جنوب شرق القارة على نطاق أوسع.

ويلتزم الأعضاء بتنفيذ تشريعات الطاقة ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي؛ بهدف تطوير إطار تنظيمي ملائم، وتحرير أسواق الطاقة بها.

ولكن البوسنة لم تحرز تقدما حتى الآن، فقد بلغ حجم الطاقة المولدة بها من مصادر متجددة العام الماضي 3%، مقابل 60% من الفحم.

ولذلك فهي تتعرض لانتقادات من مجموعة الطاقة، حيث إن إزالة الكربون شرط للتكامل في الاتحاد الأوروبي.

وبالنظر إلى وجود وثيقة واحدة فحسب تحدد الإطار الاستراتيجي للتحول في مجال الطاقة، يقول ناشطو البيئة، إن المشكلة الرئيسية تكمن في الافتقار للإرادة السياسية.

وتركز الأحزاب الخضراء في البوسنة والهرسك، وبعض الأحزاب الأخرى على نحو ظاهري، على القضايا البيئية، ولكن ليس بدرجة تكفي لتمييز نفسها بشكل فعال.

وعلى الرغم من ذلك، يتنامى الوعي البيئي في البلاد، كما يزداد انخراط المواطنين في حماية البيئة على المستوى المحلي.

وفاز حزب الخضر البوسني، الذي تأسس في شهر مارس الماضي، بمقعد واحد في برلمان جمهورية صرب البوسنة "صربسكا".

- مقدونيا الشمالية: توقيعات ضد منجم الموت

هناك حزب أخضر واحد فقط مُعلن ضمن حوالي 60 من الأحزاب السياسية المسجلة في مقدونيا الشمالية – هو حزب التجديد الديمقراطي لمقدونيا- وله مقعد واحد في البرلمان.

ورغم ذلك، شهدت البلاد عددا من التحركات والاحتجاجات البيئية على مدار السنوات الأخيرة.

وكان من أبرز هذه الأعمال، الاحتجاج على افتتاح منجم إيلوفيتشا - شتوكا للذهب والنحاس. وبدأ الناشطون في أغسطس الماضي جمع التوقيعات ضد المنجم تحت شعار: "وقعوا ضد منجم الموت".

ويقول المعارضون للمنجم، إن استغلال الذهب والنحاس من شأنه أن يلوث البيئة في منطقة زراعية بشكل رئيسي، إلى جانب تهديد صحة البشر.

وتم في عام 2014، تم منح امتيازين لشركة "يوروماكس ريسورسيز" الكندية، وعقب سنوات من الاحتجاج، ألغت الحكومة الجديدة واحدا، وأنهت عقده بشكل أحادي في ديسمبر 2019، قائلة إن الشركة لم تقدم الوثائق اللازمة.

وفازت "يوروماكس ريسورسيز" بحكم قضائي ضد قرار الحكومة في مارس الماضي.

وعلى المستوى المحلي، وحد نشطاء البيئة والمنظمات غير الحكومية أنفسهم في قائمة مستقلة حملت اسم "مدينة البشر الخضراء"، والتي تمكنت من الفوز بمقعدين في مجلس العاصمة سكوبي عام 2021.

وعززت القائمة التمويل لمعالجة نفايات البلاستيك، وتحويل النفايات لأسمدة عضوية، ووضع خرائط لتلوث الهواء ورعاية الحيوانات الضالة.

وجرى في شهر مارس الماضي إعلان نهر فيوسا في ألبانيا كأول حديقة وطنية لنهر بري في أوروبا.

وجاء القرار عقب حملة استمرت على مدار عشر سنوات، ولاقت دعما واسع النطاق من المجتمع المدني ومن القطاع الخاص، إلى جانب نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو، وهو ناشط مفوه في الدفاع عن قضايا البيئة.

وتسعى حملات إضافية إلى حماية الموائل الطبيعية الأخرى في ألبانيا، مثل بحيرتي نارتا وكارافستا.

وأعلنت الحكومة الألبانية، أن حماية البيئة تشكل أولوية على المستوى الوطني.

ويقول مجلس العاصمة تيرانا/ إنه قام بزرع حوالي مليون شجرة جديدة حول المدينة.

- تحذير من بلغاريا: تراجع السياسات الخضراء

وفي مقابلة جرت الأسبوع الماضي، أشارت دانييلا بوزينوفا وتوما بيليف الزعيمان المشاركان للحركة الخضراء في بلغاريا، إلى تراجع السياسات الخضراء لتفسح المجال أمام أهداف أكبر مثل الانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ومنطقة شينجن للتنقل الحر في أوروبا.

ويشار إلى أن الحركة الخضراء عضو صغير ضمن الائتلاف الحاكم في بلغاريا، وتتمتع بأربعة مقاعد في البرلمان.

وقالت بوزينوفا وبيليف، إن حزبهما لا يحظى بما يليق به من تمثيل، وأنه يجب أن يكون له مكانة أكبر ضمن الائتلاف.

وبرزت الحركة الخضراء على الساحة خلال فترة حكومة كيريل بيتكوف التي تولت السلطة على مدار ثمانية أشهر في 2021-2022، حيث تولى الزعيم المشارك للحركة بوريسلاف ساندوف حقيبة وزارة البيئة.

وطبقت الحكومة خلال هذه الفترة تشريعات بيئية صارمة، وفرضت عقوبات على مصادر التلوث، كما حددت محميات جديدة.

وقامت الحركة البيئية في بلغاريا (إيكوجلاسنوست) بدور حاسم في سقوط النظام الشيوعي بالبلاد.

وصارت مسيرة في نوفمبر 1989 أول مظاهرة ضد الحكم الشمولي لتودور زيفكوف.

وعارض النشطاء إقامة محطات الطاقة الكهرومائية وطالبوا بإجراء إصلاحات عامة. وأطاح الحزب الشيوعي بزيفكوف بعد 7 أيام من المسيرة.

- رومانيا: الاستثمار في إعادة التدوير

أما في الجارة رومانيا، فقد كانت واحدة من المبادرات الحكومية الأحدث عبارة عن مشروع لإعادة تدوير عبوات المشروبات.

وقال رئيس الوزراء مارسيل سيولاكو، إن رومانيا سوف تصبح ثاني أكبر دولة في أوروبا، بعد ألمانيا، من حيث حجم صناعة التعبئة والتغليف.

ولا توجد أحزاب خضراء في سدة الحكم برومانيا، رغم الشعبية التي يحظى بها حزب الخضر في البلاد، وهو عضو في حزب الخضر الأوروبي، وهناك منظمات عديدة تسعى لإقامة بيئة صحية ومتوازنة.

- نحن نستطيع: الحركة الخضراء الصاعدة في كرواتيا

وتم في كرواتيا تشكيل ائتلاف أخضر تحت مظلة البرنامج السياسي "موزيمو" (نحن نستطيع)، وفازت الحركة بـ116 ألف صوت في الانتخابات التي جرت في 2020؛ لتشغل سبعة من إجمالي 151 في البرلمان.

وفازت "نحن نستطيع" بأقل من 20 ألف صوت في انتخابات الاتحاد الأوروبي 2019.

وانتُخِبَ توميسلاف توماشيفيتش، أحد قادة "موزيمو"، عمدة لمدينة زغرب.

وسيواجه توماشيفيتش وبرنامجه، اختبارا جديدا في الانتخابات البرلمانية والأوروبية العام المقبل.