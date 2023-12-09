أبو الغيط يعرب عن تقديره للدول التي شاركت في رعاية مشروع قرار للدعوة لوقف إطلاق النار‬⁩ في غزة

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره للدول الـ99 التي شاركت في رعاية مشروع القرار بشأن الدعوة إلى ⁧‫وقف إطلاق النار‬⁩ في غزة‬⁩، وكذلك الأعضاء الـ13 في ⁧مجلس الأمن‬⁩ الذين يؤمنون باحترام القانون الدولي.



وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أكس: "لقد مُنع مجلس الأمن للأسف من اتخاذ الموقف السياسي الأخلاقي الصحيح لوقف هذا العدوان الجنوني".



وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد القرار.



وكانت النتائج النهائية لعملية التصويت على القرار: «13 دولة صوتت لصالح القرار، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار».



ويدعو مشروع القرار إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع ضرورة الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.