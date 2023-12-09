مسيرة حاشدة أمام مقر انعقاد محادثات المناخ يطالب بحماية أفضل ووقف إطلاق النار بغزة

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نظم مئات الأشخاص احتجاجا عند مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي، اليوم السبت، مطالبين بأهداف أكثر صرامة لحماية البيئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وهتف النشطاء وحملوا ملصقات ولافتات كتب عليها "العدالة المناخية الآن" و"وقف إطلاق النار الآن"، وذلك أثناء مسيرتهم عبر مركز المؤتمرات.

وحمل بعض المتظاهرين ملصقات كتب عليها "إنهاء الوقود الأحفوري" و"كم عدد التوابيت اللازمة لخفض الانبعاثات؟".

ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية في ما إذا كان بإمكان المندوبين المجتمعين من حوالي 200 دولة اتخاذ قرار ملزم بالتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.

ويؤيد الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى هذا الهدف، في حين أن الدول المنتجة للنفط عارضت هذا الهدف علنا.

ورسميا، تنتهي المحادثات التي تستمر أسبوعين يوم الثلاثاء، لكنها غالبا ما تذهب إلى العمل الإضافي.

وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، كتب على ملصقات أخرى "إنهاء الاحتلال" و"حق العودة".