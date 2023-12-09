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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: الجيش الأوكراني يطلق 35 قذيفة على منطقة دونيتسك

وكالات
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 2:47 ص | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 2:47 ص

شنت القوات العسكرية الأوكرانية، عشر هجمات على مدن في منطقة دونيتسك.

جاء ذلك حسبما ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعثة دونيتسك التابعة للمركز المشترك للسيطرة عما تعرف بجرائم الحرب الأوكرانية وتنسيق القضايا المرتبطة بها.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن البعثة قولها إن "البعثة أفادت بوقوع 10 هجمات قصف شنتها الوحدات العسكرية الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بين المدنيين. ولم يتم تسجيل وقوع أي ضرر للمباني السكنية ومنشآت البنية التحتية.

وأطلق الجيش الأوكراني 35 قذيفة مدفعية عيار 152 مم و155 مم على مدينتي جورلوفكا ودونيتسك.

 

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