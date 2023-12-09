رئيسة الحزب الاشتراكي الهولندي تتنحى عن منصبها بعد هزيمتها في الانتخابات

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استقالت رئيسة الحزب الاشتراكي الهولندي بعد هزيمتها في انتخابات الشهر الماضي.

وكتبت ليليان مارينيسن - 38 عاما عبر منصة "إكس" أن الحزب يحتاج "وجها جديدا"، بعد سلسلة من الهزائم النكراء في مراكز الاقتراع وقضاء أعوام في صفوف المعارضة. وذكرت أنها تنحت من رئاسة الحزب ومن عضوية البرلمان.

وفقد الحزب الاشتراكي، الذي تعود جذوره إلى الحركة الماوية في سبعينيات القرن الماضي، أربعة مقاعد في انتخابات 22 نوفمبر، ليصبح عدد مقاعده في البرلمان خمسة مقاعد فقط.

وقال رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته مارك روته، الذي سيعتزل المعترك السياسي الهولندي بعد 13 عاما قضاها في منصبه ، إن هولندا فقدت "سياسية موثوقة" باستقالة مارينيسن.

وأضاف: "بغض النظر عن اختلافاتنا من حيث المضمون، لطالما كنا قادرين على العمل معا وأقدرها كثيرا".

وأشاد اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز المنتمي لحزب الحرية، الفائز في الانتخابات البرلمانية، بالسياسية اليسارية باعتبارها "مناظرة جيدة وزميلة محبوبة للغاية".