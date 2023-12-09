زيلينسكي يحث القوات الأوكرانية على المبادرة في القتال

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قواته على أن يظلوا مبادرين في القتال، في الوقت الذي يبدو فيه أن روسيا تستحوذ على مزيد من الأراضي في شرق أوكرانيا، ونظرا لأن تصويتا في الكونجرس الأمريكي بشأن مساعدات طارئة لكييف محفوف بالمخاطر.

وقال زيلينسكي في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة في خطابه الدوري للأمة "مهمة بلادنا – حتى الآن في الشتاء بغض النظر مدى الصعوبة التي قد تكون عليها – هى إظهار القوة وألا ندع العدو يأخذ زمام المبادرة وألا ندعهم يتحصنون"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "نواصل عمل سياستنا الخارجية النشط لجلب المكاسب لأوكرانيا في الدفاع والتمويل الكلي، والقوة السياسية والتحفيزية"، مضيفا أنه التقى كبار قادته لمعرفة آخر مستجدات المعارك أمس.

ومنع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساعدة لأوكرانيا بقيمة 66 مليار دولار، مطالبين بأن تشدد الإدارة الأمريكية الإجراءات الحدودية في جنوب الولايات المتحدة ضد مهاجرين أمريكا اللاتينية.

وقال زيلينسكي "أي شخص يدافع عن الحرية يحتاج لأن يشعر أنه ليس بمفرده.. يجب أن يتحد العالم الحر".