قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبد الجليل حنجل، إن معبر رفح البري لا يستطيع استيعاب عبور كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ بسبب «حجمه الصغير».

وأشار خلال تصريحات لـ«العربية» مساء السبت، إلى مواجهة الهلال الأحمر الفلسطيني مشكلة أثناء فترة الهدنة في عبور الناقلات والشاحنات الكبيرة بعد بسبب «ضيق المعبر»، لافتا إلى استلام 100 شاحنة أمس الجمعة و59 شاحنة أول أمس الخميس.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية تشمل الدواء والغذاء والمياه والأغطية والخيام عدا الوقود، منوها بأن المساعدات لا تفي حجم متطلبات الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المشكلة الكبرى تتمثل في تزويد القطاع بالوقود في ظل حاجة الشاحنات داخل القطاع إلى الوقود؛ من أجل عمليات التوزيع، مشيرا إلى انقطاع إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة بشكل كامل جراء إغلاق الاحتلال طريق صلاح الدين وعدم السماح بمرور الشاحنات.

ولفت إلى اقتصار توزيع المساعدات على جنوب القطاع مع الأخذ في الاعتبار التعقيدات الحالية المتمثلة في النقص الحاد بالوقود اللازم لتشغيل الشاحنات، منوها بمواجهة الطواقم الطبية صعوبات بشأن العمل داخل المستشفيات؛ بسبب كثافة عمليات النزوح إليها.

وأشار إلى نزوح 13 ألفا إلى مستشفى الأمل، موضحا أن جميع المستشفيات تواجه عجزا في المستلزمات الطبية الوقود، فضلا عن العمل بشكل جزئي جراء نقص الوقود بينما تستقبل مئات الشهداء والجرحى على مدار اليوم.