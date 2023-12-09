الاتحاد الأوروبي يتفق على وضع قواعد أكثر صرامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

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اتفق الاتحاد الأوروبي، على وضع قواعد أكثر صرامة للاستخدام المستقبلي للذكاء الاصطناعي في التكتل.

واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي في بروكسل مساء الجمعة بعد مفاوضات طويلة، فيما وصفه البرلمان بأنه أول قانون من نوعه في العالم.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت القانون في أبريل عام 2021 . وبموجب القانون، سيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجموعات خطر مختلفة.

وكلما زاد الخطر المحتمل من أي تطبيق، كلما زادت المتطلبات.

ويأمل الاتحاد في أن يتم نسخ هذه القواعد وتطبيقها في جميع أنحاء العالم.