قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت شاباً يدعى ساري عمرو (25 عاما) خلال اعتقاله فجر اليوم السبت، في مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف نادي الأسير، في بيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب واعتقلوه وشقيقه، إلى أن أعلن عن استشهاده ظهرا، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهة أخرى، أعلن نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات شملت محافظات جنين والخليل ونابلس ورام الله وأريحا.

في نفس السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 273 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ إعلان الحرب على غزة في أكتوبر الماضي لترتفع حصيلة الشهداء إلى 451 منذ بداية العام.