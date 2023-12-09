أنطاليا سبور يفوز على فاتح قرا في الدوري التركي

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فاز فريق أنطاليا سبور على ضيفه فاتح قرا جمرك 2 / 1 خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

وتقدم أنطاليا سبور بهدفين نظيفين سجلهما فيسيل ساري وآدم بوكسا في الدقيقتين السابعة و13، ثم سجل فاتح قرا جمرك هدف تقليص الفارق في الدقيقة عن طريق جوفين يالشين في الدقيقة 42.

واضطر فريق أنطاليا سبور لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إردال راكيب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد فاتح قرا جمرك عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.