 مدافع الأهلي السابق: كولر يرتكب أخطاء ولكن الهجوم عليه غير مبرر - بوابة الشروق
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مدافع الأهلي السابق: كولر يرتكب أخطاء ولكن الهجوم عليه غير مبرر

محمد عاطف
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 3:55 ص | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 3:55 ص

يرى محمد بركات مدافع الأهلي السابق، أن الهجوم على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، يكون أحيانا غير مُبرر.

وكان فريق الأهلي قد تعادل مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيا، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب مساء الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "نعم كولر يرتكب أخطاء في بعض المباريات، ولكن أحيانا يكون الهجوم عليه غير مبرر، الأمور لا تسير بشكل جيد باستمرار".

وأتم: "كل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية تعاني قبل البطولة، حتى مانشستر سيتي، وكولر لم يتغير، مازال نفس الشخص الذي قاد الأهلي للنجاحات في الموسم الماضي".


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