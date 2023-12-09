 سنغافورة تعلق استيراد الدواجن من محافظات يابانية بعد حالات تفشي لإنفلونزا الطيور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سنغافورة تعلق استيراد الدواجن من محافظات يابانية بعد حالات تفشي لإنفلونزا الطيور

سنغافورة - د ب أ
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 8:58 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 8:58 م

علقت سنغافورة استيراد الدواجن النيئة ومنتجاتها من أربع مقاطعات يابانية بعد تقارير وردت مؤخرا عن حالات تفشي لإنفلونزا الطيور، حسبما ذكرت وكالة الأغذية السنغافورية في بيان.

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية اليوم السبت أن الحظر المؤقت يقيد واردات الدواجن النيئة من ساجا وكاجوشيما في منطقة كيوشو، وإيباراكي وسايتاما في منطقة كانتو. وأضافت وكالة الأغذية السنغافورية أن الحظر في هذه المقاطعات بدأ يسري بين 25 نوفمبر والثالث من ديسمبر.

وأوضحت الوكالة أن منتجات الدواجن التي تمت معالجتها حراريا لتثبيط فيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وفقا لإرشادات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، تم استثناؤها من الحظر.

ورصدت اليابان أول حالة من فيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى الموسم الحالي في مزرعة دواجن في مقاطعة ساجا جنوبي البلاد في 24 نوفمبر.

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