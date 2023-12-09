صالون أوبرا دمنهور الثقافي يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

تحتفي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صالون أوبرا دمنهور الثقافي، الذي يعقد لقاء مع مصطفى رميح البطل المصري العالي في رياضة رفع الأثقال، المنشدة هند أنور، ويديره بليغ عبد النبي زيدان ويتخلله فقرة فنية لفرقة فنون الإعاقة، في السادسة مساء الاثنين 11 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

يذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، يحل في 3 ديسمبر من كل عام، خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الهمم، ويهدف إلى زيادة الوعي بقضاياهم وسعيا لضمان حقوقهم في الحياة بصورة طبيعية.