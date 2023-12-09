الزمالك يحسم الشوط الأول أمام ساجرادا بهدف زيزو

حسم الزمالك شوط المباراة الأول أمام نظيره ساجرادا الأنجولي، بهدف سجله أحمد سيد زيزو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الكونفدرالية الأفريقية.

نجح أحمد سيد زيزو في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، لتنتصف المواجهة بين الفريقين بتقدم للفارس الأبيض الذي تسيد الشوط الأول.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.