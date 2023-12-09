رئيس جامعة المنوفية يعلن توصيات مؤتمر المستقبل الأخضر

كشف الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن أهم مخرجات مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي عقد تحت شعار"المستقبل الأخضر والتوجه نحو جامعة صديقة للبيئة" برئاسة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من توصيات نوقشت من خلال ٨ جلسات على مدار يومي الخامس والسادس من ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، في بيان اليوم السبت، أن أهم التوصيات التي أسفر عنها المؤتمر تتمثل في ضرورة إنشاء مركز لتوطين وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية، وعقد مسابقة على مستوى الجامعة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب للمشروعات الخضراء والذكية.

كما أوصى رئيس الجامعة باحتضان الأفكار وتقديم الدعم الفني والمادي لها، والتحول نحو الطاقة البديلة والنظيفة والعمل على حل مشكلات الطاقة بإنشاء محطات للطاقة الشمسية بمباني ووحدات الجامعة المختلفة وتبنى أنظمة وبرامج تحقق التقليل من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف القاصد أن المؤتمر أوصي أيضا بإنشاء شركات لزيادة موارد الجامعة واستثمار أنشطتها، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الإنتاجية والخدمية كشركات مساهمة لها سابقة أعمال مع الخبرات الفنية في الجامعة، ودعم سلوكيات الاستدامة في الحرم الجامعي لكافة العاملين والطلاب، وتبنى فكرة الكراسي البحثية التي تضمن توجيه رأس المال لدعم المشروعات البحثية التطبيقية.

ومن جانبه وجه الدكتور صبحي شرف في الجلسة الختامية للمؤتمر بإعداد ميثاق أخلاقي بيني يتضمن السلوكيات الداعمة للاستدامة البيئية مقرونا بدليل مصور يعبر عن كل سلوكيات الاستدامة، وإنشاء وحدة لتدوير المخلفات بالجامعة، للتخلص من المخلفات بكل صورها والتي يمكن أن تمثل مخاطر على البيئة.