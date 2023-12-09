تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، لجان الانتخابات الرئاسية للوقوف على الجاهزية والاستعدادات في المقار الانتخابية لاستقبال العملية الانتخابية.



وتابع رئيس المركز، توفير التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية، وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الانتظار؛ لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.



ورافق رئيس المركز، طه داوود وأحمد محمود نواب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.



وتحاور رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، مع عدد من المواطنين في محيط اللجان.



وأكد أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، موضحا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.



وأشار إلى تهيئة كل خدمات مركز أبوقرقاص؛ لخروج ذلك العرس الوطني في أبهى صورة لتحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها.