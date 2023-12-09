 التعاون الإسلامي يستنكر إخفاق مجلس الأمن في التصويت لوقف الحرب في غزة - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي يستنكر إخفاق مجلس الأمن في التصويت لوقف الحرب في غزة

عمان - بترا
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 6:03 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 6:03 م

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن خيبة أمله واستنكاره لإخفاق مجلس الأمن الدولي فى التصويت لصالح قرار حاسم بوقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر أن هذا الإخفاق ينعكس سلباً على دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الابرياء، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة، حذر الأمين العام من أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسئولياته في هذه المرحلة الحرجة يعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأشاد بمواقف جميع الدول التي دعمت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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