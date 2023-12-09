أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية، وستمارس حقها وواجبها الدستوري، حيث عادت من خارج مصر إلى أرض الوطن خصيصًا للمشاركة والإدلاء بصوتها في أول يوم من انطلاقها غدًا الأحد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور": "أنا مع السيسي ومؤمنة بما يقدمه.. في عهده بنام مرتاحة ومبحطش أبواب حديد، وهو أجدر شخص لرئاسة مصر وكلنا معاه".

وشددت على أن ما حدث خارجيا وفي غزة ينعكس على الأوضاع في مصر أيضاً، وعلينا أن نتحمل لأجل مصر، موجهة رسالتها للمصريين: "لازم تنزلوا وتنتخبوا السيسي.. مفيش غيره".

وتجرى غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.