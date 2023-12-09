محكمة فرنسية تصدر أحكاما بالسجن في قضية قتل معلم عام 2020

أصدرت محكمة فرنسية، حكما على طالب متورط، في قطع رأس المدرس، صاموئيل باتي، في إحدى ضواحي باريس، قبل ثلاث سنوات، بالسجن ستة أشهر، أمس الجمعة، فيما أصدرت حكما على خمسة آخرين بعقوبات مع إيقاف التنفيذ.



وكان طالب-18 عاما- قد قتل باتي، مدرس التاريخ، في 16 أكتوبر 2020، في إحدى ضواحي باريس، ثم قطع رأسه. وأطلقت الشرطة النار على منفذ الهجوم وقتلته وهو من أصول روسية شيشانية.



وتم تصنيف جريمة القتل، باعتبارها عملا إرهابيا وأثارت غضبا عالميا.



وقبل الهجوم الذي وقع في إحدى ضواحي باريس، تم استهداف معلم التاريخ عبر الإنترنت بسبب عرضه صور كاريكاتورية للنبي محمد خلال فصل دراسي عن حرية التعبير.



ويواجه خمسة طلاب، تراوحت أعمارهم بين 14 و15 عاما أثناء الهجوم، تهمة تشكيل منظمة إجرامية. وذكرت تقارير أنهم ساعدوا منفذ الهجوم على التحقق من هوية المعلم.



وتم منع الجمهور من حضور المحاكمة ولا تعرف أقوال الطلاب، خارج قاعة المحكمة.



ومن غير المتوقع صدور المزيد من التفاصيل، حتى محاكمة ثمانية متهمين بالغين، في نهاية عام 2024. بعضهم، تردد أنهم ساعدوا المهاجم، بشكل مباشر في إعداد جريمته.