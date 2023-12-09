أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، انخفاضا بنسبة 0.5% في أسعار المستهلكين بالبلاد، على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.



- مؤشر أسعار المستهلكين مقياس رئيسي للتضخم..



وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.5% أيضا مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن بيانات الهيئة.



ورغم ذلك، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، بنسبة 0.3% على أساس سنوي.



وأظهرت البيانات، أيضا انخفاض أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي، بنسبة 4.2% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.



وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر بنسبة 0.9% في حين انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.