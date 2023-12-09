وزير الزراعة: الدولة بذلت جهودا كبيرة في ظل الأزمات العالمية

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في القطاع الزراعي.

وخلال اللقاء، استعرض القصير، جهود الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية، موضحا مفهوم الأمن الغذائي وأبعاده والمتمثلة في الاتاحة، والاستدامة، وسلامة الغذاء، مشيرا إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة الانتاج الزراعي بالتوسع الأفقي والراسي والمشروعات العملاقة وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

ورحب وزير الزراعة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إيجاد حلول لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في مصر والتي من أهمها تفتيت الحيازة والتغيرات المناخية ودور التعاونيات وسلاسل القيمة المضافة ومحدودية الأرض والمياه.

من ناحيته، رحب آنطوني لوبيز رئيس وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أهمية الزيارة التي يجريها وفد المنظمة للقاهرة، حيث تسعى المنظمة لمساندة قطاع الزراعة المصرى وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمنظمة.

ولفت لوبيز، خلال اللقاء، إلى قصص النجاح الكبيرة التي حققتها مؤخرا الزراعة المصرية والتي تعتبر نماذج تحتذى إلى دول أخرى، مشددا على استمرار التنسيق مع مجموعة العمل المشتركة بوزارة الزراعة المصرية لتقديم حلول نموذجية لما طرحه الوزير خلال اللقاء.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة اقتصادية حكومية دولية مقرها باريس وتضم 38 دولة عضو تأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.