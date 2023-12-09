مستشار الرئيس الفلسطيني: لا تنسيق مع حماس منذ بدء الحرب على غزة ولا نتحمل المسئولية

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إنه لا يوجد أي تنسيق بين السلطة وحركة حماس منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة «العربية»، الجمعة، أن السلطة الفلسطينية لم تتلق أي إشارة أو أي حديث من جانب حركة حماس، أو من أي شخص يمثلها؛ للتواصل معها، متابعا: «لا يوجد حديث بيننا وبينهم، بعد مرور شهرين من الحرب على غزة».

واستنكر إلقاء حركة حماس اللوم على السلطة الفلسطينية بهذا الصدد، قائلا: «السبب في غياب التواصل ليس نحن؛ نحن من نمثل الشعب الفلسطيني ونحن القيادة، من يريد أن يتحدث عليه أن يأتي إلى البيت الرسمي والشرعي كي يحتمي بقراراته ومظلته الوطنية».

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تعد الجهة الوحيدة المنوط بها حكم وإدارة مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية، معقبا: «من يريد أن يكون داخل منظمة التحرير سيكون شريك لنا بالتأكيد داخل الوطن».

ورفض من جانبه ما أسماه بـ «الأجندات الحزبية»، قائلا: «الأجندات الحزبية الخاصة لن تفرض نفسها على الواقع الفلسطيني، الأجندة الوحيدة التي تفرض نفسها هي الأجندة الجامعة لمنظمة التحرير».