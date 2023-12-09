أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن معبر رفح لم يغلق إطلاقا، مستنكرا الادعاءات والمزاعم حيال إغلاقه.

وقال خلال كلمة على هامش ندوة المجموعة العربية الإسلامية في واشنطن حول الأوضاع بقطاع غزة: «التشويه والانحرافات التي نراها عن غلق معبر رفح أمرا غريبا، وهو ليس جزءا من العزلة، أو فرض حصار على غزة».

وأضاف: «معبر رفح؛ هو معبر للشعوب يستقبل الفلسطينيين القادمين؛ من أجل العلاج أو الدراسة، وكان مفتوحا رغم أنه لم يكن مناسبا؛ نتيجة قصفه عدة مرات من تجاه الجانب الفلسطيني».

وأوضح أن الهدف من قصف المعبر من الاتجاه الفلسطيني؛ يستهدف إعاقة حركة المدنيين، مؤكدا في الوقت ذاته أن حملات اعتقال الأطفال الفلسطينيين تتناقض مع المواثيق والأعراف الدولية.

وشدد على ضرورة تحمل مجلس الأمن واجباته ومسئولياته إزاء الأوضاع الحالية على غزة، مبديا أسفه إزاء استمرار معارضة بعض الأطراف الدولية لعملية وقف إطلاق النار.