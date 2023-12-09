وزير فلسطيني: أكثر من 25% من المناطق الحضرية في غزة مسحت بالكامل عن الخريطة

قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، محمد زيارة، إن أكثر من 25٪ من المناطق الحضرية في قطاع غزة مسحت بالكامل عن الخريطة، جراء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف زيارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية دُمرت بدرجات متفاوتة ما بين كلي وجزئي، في حين جرى تدمير أكثر من 30% من البنية التحتية بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والاتصالات، كما تم تدمير آلاف المنشآت التعليمية والصحية والخدماتية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى أنه لا يمكن حاليا تقدير حجم التدمير بصورة واقعية نظرا لظروف العدوان وعدم تمكن جهات الاختصاص من النزول على الأرض، وكذلك لأن آلة الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تواصل إمعانها في التدمير.

ولفت إلى أنه وبعد نفاد الوقود وعدم وجود آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الطرقات يلجأ المواطنون بمحاولات الإنقاذ من تحت الركام إلى استخدام الطرق اليدوية، ما تسبب باستشهاد آلاف المدنيين معظمهم أطفال ونساء وشيوخ ما زالوا تحت الركام.