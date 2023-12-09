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تحدث محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر عن المواجهة القوية المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ملعب 5 جويلية يستضيف المباراة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها غدًا الأحد ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية للموسم الجاري 2023-2024.

وقال جنش بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" سنحارب من أجل الفوز على اتحاد العاصمة وحسم صدارة المجموعة لصالحنا نعلم مدى الصعوبات التي ستواجهنا لككنا عازمون على إظهار قوتنا".

أضاف:" جماهير اتحاد العاصمة لن ترهبنا لأننا أعتدنا على مثل هذه المواقف".

تابع:" الضغوط الجماهيرية لن تضعف قوتنا نواجه الأهلي والزمالك في مصر".

أتم:" فيوتشر يملك خبرات كبيرة في الكونفدرالية، وهدفنا نقاط المباراة الثلاث".

ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

ويتصدر فيوتشر ترتيب مجموعته في كأس الكونفدرالية برصيد 6 نقاط من انتصارين حققهما على فريقي سوبر سبورت الجنوب إفريقي والهلال الليبي.