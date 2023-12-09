 وفاء عامر تستعد لتصوير المشاهد الأولى من فيلم جبل الحريم - بوابة الشروق
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وفاء عامر تستعد لتصوير المشاهد الأولى من فيلم جبل الحريم


نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 3:28 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 3:28 م
أعلن المؤلف فتحي الجندي عن بدء تصوير المشاهد الأولى من فيلم "جبل الحريم" الذي تلعب بطولته الفنانة وفاء عامر.

وكتب الجندي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بسم الله توكلنا على الله، بداية تصوير فيلم جبل الحريم بطولة النجمة وفاء عامر، تأليف فتحى الجندى، إخراج حسام سلامة، منتج فنى علاء الهوارى، إنتاج دكتور إيهاب منير، دعواتكم بالتوفيق".

ويعيد فيلم جبل الحريم، التعاون مرة أخرى بين الفنانة وفاء عامر والمؤلف فتحي الجندي بعد حوالي 11 عاما من الغياب، منذ أن تعاونا معا في مسلسل "كاريوكا" إنتاج عام 2012، وهو مسلسل سيرة ذاتية للفنانة تحية كاريوكا، ومشوارها الفني مستعرضا حياتها الشخصية، والاجتماعية وكل ما مرت به.

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