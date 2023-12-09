أمريكا وأوكرانيا تتعاونان عن كثب لإنتاج أسلحة

ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، أن حكومتي أمريكا وأوكرانيا، تعتزمان العمل معا عن كثب، حول إنتاج أسلحة، لـ"دعم حرب أوكرانيا من أجل الحرية والأمن".

وأفاد بيان صحفي، بأن الدولتين وقعتا على بيان نوايا، بشأن "الإنتاج المشترك وتبادل البيانات الفنية".

ويتعين أن يغطي الاتفاق الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني، في مجالات أنظمة الدفاع الجوي والإصلاح والصيانة بالإضافة إلى إنتاج ذخائر.

وتأتي الصفقة نتيجة لمؤتمر، عقد في واشنطن، هذا الأسبوع، حضره أكثر من 300 ممثل عن الصناعة والحكومة الأمريكية والأوكرانية.

وذكرت وزارة التجارة، أن أمريكا شكلت أيضا فريقا يضم وزارات الخارجية والدفاع والتجارة، لدعم الصناعة والشركاء الآخرين، الذين يسعون للحصول على إرشادات بشأن الصفقات المحتملة، بالإضافة إلى متطلبات التصدير لصناعة الدفاع الأوكرانية.

وتزود واشنطن وشركاء في مجال الصناعة أوكرانيا ببيانات فنية لتحسين أنظمة الدفاع الجوي القديمة في البلاد بذخائر غربية، حسب الوزارة.

يُذكر أن الولايات المتحدة أكبر دولة داعمة لأوكرانيا حيث قدّمت مساعدات أمنية بأكثر من 40 مليار دولار لتمكينها من التصدي للحرب مع روسيا، منذ فبراير 2022.