تامر أمين: المشاركة في الانتخابات من أهم المؤشرات على ديمقراطية أي شعب

حث الإعلامي تامر أمين، المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بأصواتهم، قائلًا إن ارتفاع نسبة المشاركة أحد المؤشرات على ديمقراطية أي شعب ودولة.

وتوقع خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن «تشهد مصر على مدار الثلاثة أيام المقبلة، عرسًا وفرحًا انتخابيًا بمشاركة وتصويت المواطنين».

وقال إن «اختيار الرئيس لمستقبلي لمصر حرية شخصية»، موضحًا أن «المواطن بإمكانه اختيار الأصلح لقيادة مصر في الفترة الرئاسية الجديدة بين الـ4 مرشحين؛ عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر».

وأضاف: «دوري وواجبي والذي يحثني الدستور عليه هو الحرص على نسبة المشاركة، لأن لها أكثر من معنى وبعد، أولها الوعي بأهمية هذا الاستحقاق، ونتأكد أننا استوعبنا وتعلمنا الدرس، ونسير في مسيرة الديمقراطية بصورة صحيحة».

وأكد أن «المشاركة في الانتخابات من أهم المؤشرات على ديمقراطية أي شعب ودولة»، موضحًا أنها «رسالة تفويض ودعم كاملة للرئيس الجديد في الأزمات والتحديات التي تقبل عليها الدولة، في الفترة المقبلة».

وتفتح اللجان الانتخابية في محافظات الجمهورية كافة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ 18 سنة ميلادية مقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات، مباشرة كل الحقوق السياسية، والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وإبداء الرأي في أي استفتاء.