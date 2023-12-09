أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيلهرست بارك.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 34 نقطة، بينما على الجنب الآخر يقع كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كونساه، فان دايك، تسيميكاس.

الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

بينما على دكة البدلاء: كالير، جونز، جوميز، كوناتي، إيليوت، جونز، دوك، جاكبو، برادلي، موكونيل.