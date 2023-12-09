الترجي التونسي بالقوة الضاربة لمواجهة بترو أتلتيكو بدوري الأبطال

كشف طارق ثابت المدير الفني لفريق الترجي التونسي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الترجي نظيره بترو أتلتيكو على ملعب رادس، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة اليوم كما يلي:

أمان الله مميش في حراسة المرمى

الدفاع: ياسين مرياح - محمد توجاي - أمين بن حميدة - محمد بن علي

خط الوسط: غيث الوهابي - حسام تقى - أسامة بوقرة

الهجوم: يان ساسي - حسام الدين غشة - رودريجو