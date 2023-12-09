ننشر عناوين لجان تصويت الوافدين من خارج مطروح في الانتخابات الرئاسية

تنشر بوابة الشروق، عناوين مقرات المراكز واللجان الفرعية الانتخابية للوافدين على المحافظة من محافظات أخرى، فى جميع أقسام محافظة مطروح الثمانية، والتى من المقرر أن تستقبل الناخبين فى انتخابات الرئاسة لعام 2024.

فى قطاع شرق محافظة مطروح، قسم مركز ومدينة الحمام - 6 مراكز انتخابية بمدرسة عطية بن نافع الابتدائية، ومدرسة الرويسات للتعليم الأساسي، مركز شباب الحمام، وقسم مركز ومدينة السلوم - مركز انتخابى وحيد بمدرسة السلوم الابتدائية بجوار البنك الأهلي، وقسم مركز ومدينة الضبعة - 6 مراكز انتخابية فى مدرسة الضبعة الإعدادية بنات مدرسة، مدرسة الضبعة الإعدادية بنين، مدرسة الضبعة البحرية الابتدائية، مدرسة زاوية العوامة.

وفى قسم مركز مدينة العلمين - 8 مراكز انتخابية فى مدرسة العلمين الابتدائية المشتركة، مدرسة سيدى عبد الرحمن الإعدادية والثانوية المشتركة، وحدة صحة الأسرة بمدينة العلمين، مدرسة العلمين الإعدادية والثانوية المشتركة.

وفى قطاع جنوب المحافظة قسم مركز ومدينة سيوة ويوجد فيه مركز وحيد بنادى الواحد، وفى قطاع غرب المحافظة قسم مركز ومدينة مرسى مطروح - 12 مركزا انتخابيا فى الإدارة التعليمية، المدرسة الرسمية للغات، خالدة للبترول، مدرسة أولاد مسعود، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة كريم هنداوي الإعدادية.

وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة مطروح 342186 صوتا انتخابيا موزعين على 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة انتخابية فرعية.