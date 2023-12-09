 تفينتي يقلب تأخره إلى فوز مثير على إكسلسيور بالدوري الهولندي - بوابة الشروق
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تفينتي يقلب تأخره إلى فوز مثير على إكسلسيور بالدوري الهولندي

د ب أ
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 2:36 ص | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 2:36 ص

قلب فريق تفينتي تأخره بهدفين إلى فوز 4 /2 على ضيفه إكسلسيور، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الهولندي.

وتقدم إكسلسيور في الدقيقة التاسعة عن طريق تروي باروت، قبل أن يضيف سفين نيوبورت الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل مانفريد أوجالدي الهدف الأول لتفينتي، قبل أن يدرك زميله ريكي فان فولفسفينكل التعادل في الدقيقة 59.

ونجح تفينتي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 عن طريق فان فولسفينكل، قبل أن يضيف يونس طه الهدف الرابع في الدقيقة 85.

ورفع تفينتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إكسلسيور عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.


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