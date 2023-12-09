استجابت وزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين الذي طالب خلاله مساعدته في استخراج بطاقة الرقم القومي لوالدته المقيمة بمحافظة بني سويف، لعدم قدرتها على صرف معاش والده المتوفى منذ عدة سنوات، بسبب عدم تسجيل والدته بالسجل المدني وسقوط القيد الخاص بها.

وتم إيفاد مأمورية من قطاع الأحوال المدنية لمنزل المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة للقيد الخاص بها وكذا استخراج شهادة ميلاد لها وبطاقة الرقم القومي الخاصة بها وتم تسليمها لها بمحل إقامتها.

ولاقت تلك المبادرة استحسان وقبول من السيدة وأهليتها، وتقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لالتماسها.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية والاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها وتيسير تقديم الخدمات لهم خاصةً كبار السن وذوي الهمم.