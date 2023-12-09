 الإيرانية نرجس محمدي الحائزة على نوبل للسلام تبدأ إضرابا عن الطعام عشية يوم حقوق الإنسان - بوابة الشروق
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الإيرانية نرجس محمدي الحائزة على نوبل للسلام تبدأ إضرابا عن الطعام عشية يوم حقوق الإنسان

د ب أ
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 8:25 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 8:25 م

دخلت الناشطة الحقوقية الإيرانية السجينة نرجس محمدي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام العام الجاري، إضرابا عن الطعام في سجن يقع شمال غربى طهران.

وبدأت محمدي إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام قبل 24 ساعة على عقد مراسم تسليم الجائزة في أوسلو، حسبما أعلنت في منشور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، الذى يديره أصدقاؤها.

وقالت محمدي إنها دخلت الإضراب عن الطعام بمناسبة يوم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يحل غدا الأحد.

وذكرت أنه "في هذا اليوم الذي يتم فيه تسليم جائزة نوبل للسلام، أريد أن أكون صوت الإيرانيين الذين يحتجون ضد الظلم والقمع".

وسيمثل الناشطة - 51 عاما، في أوسلو زوجها وابناها، حيث لم تتمكن من الحضور نظرا لاحتجازها في سجن إيفين.

ويتم تكريمها "على نضالها ضد قمع النساء في إيران ونضالها لتعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

يشار إلى أن محمدي من أشهر ناشطات حقوق الإنسان في إيران وتم الزج بها في السجن عدة مرات

. وفي أواخر 2022، خلال انتفاضة على مستوى البلاد ضد النظام الإيراني، سلطت محمدي الضوء على تقرير كشف عن مزاعم بتعذيب عشرات النساء في السجن شديد الحراسة.


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