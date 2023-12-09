إيران: الاحتمال وارد بحدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في أوضاع المنطقة

صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن الاحتمال وارد بحدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في اوضاع المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم السبت، أن عبداللهيان ثمّن في الاتصال تحرك جوتيريش في تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية و"الإبادة الجماعية في غزة"، وخاطب الأمين العام للأمم المتحدة قائلا إن "استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة عمل شجاع من جانبكم للحفاظ على السلم والأمن الدولي ويؤيده الرأي العام العالمي".

وبحث وزير الخارجية الإيراني "الوضع الإنساني المعقد والمؤسف في غزة وتشريد النساء والأطفال خلال أيام الشتاء الباردة هذه"، وحث على "الإسراع في خلق الردع ضد جرائم الكيان الإسرائيلي وأكد على مساعدة الفلسطينيين بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح لإرسال المساعدات الإنسانية ووقف الهجرة القسرية لسكان غزة".

وقالت إرنا إن الأمين العام للأمم المتحدة وصف الوضع الإنساني في غزة بـ "الكارثي"، وقال إن "تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لم يحدث منذ عام 1989، ولكن في ظل الوضع المعقد في غزة وفلسطين، فقد تم تفعيل المادة المذكورة وأصبحت الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، ويجب تحقيق هدنة إنسانية ومنع انتشار التوترات في المنطقة".

وشدد جوتيريش على ضرورة مواصلة هذه الجهود حتى ضمان الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس القرارات السابقة التي أقرتها الأمم المتحدة، بحسب إرنا.