واشنطن وطوكيو وسول تخطط لمواجهة النشاط السيبراني الكوري الشمالي

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تخطط الولايات المتحدة مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد الأنشطة الإلكترونية لكوريا الشمالية، حسبما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين في سول اليوم السبت.

وأضاف أن الدول الثلاث أطلقت مؤخرا مبادرة ثلاثية تهدف إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وشمل ذلك جرائم بيونج يانج الإلكترونية وغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة "لتوليد إيرادات لبرامجها غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل"، بالإضافة إلى الاختبارات باستخدام الصواريخ الفضائية والصواريخ الباليستية.

والتقى سوليفان في سول مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني تشو تاي يونج وتاكيو أكيبا. وستتشاور الدول الثلاث بشكل أوثق وتتبادل البيانات حول إطلاق الصواريخ، حسبما أعلن البيت الأبيض في واشنطن.

وعقد الاجتماع بعد 4 أشهر من قمة بين الدول الثلاث في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، اتفقت خلالها على تعاون اقتصادي وأمني أكبر.

وفرضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا مؤخرا عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.

وتتهم تلك الدول بيونج يانج باستخدام تقنيات تتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات. واعتمادا على تصميمها ، يمكن تجهيزها برأس حربي نووي.