 مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف خبيرا عالميا فى جراحة الأطفال - بوابة الشروق
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مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف خبيرا عالميا فى جراحة الأطفال

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 5:08 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 5:08 م

تستضيف مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة الأستاذ الدكتور سالفاتور فابيو كارنزا "إيطالى الجنسية" رئيس قسم جراحة الأطفال (ناصور القصبة الهوائية– فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المرئ– العيوب الخلقية للشرج والقولون– استئصال كلى وجزئى للكلى– اختناق ما بين حوض الكلى والحالب– الخصية المعلقة بالمنظار) بمستشفى سانت بورتولو بدولة إيطاليا خلال المدة من 17 وحتى 18 يناير القادم.

وتستقبل الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءاً من 13 وحتى 27 ديسمبر الجارى من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهرا.

وإتاحة المستشفى للاستعلام رقم تليفون: 01018115846.

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