وفاة أسطورة التجديف الألماني بيتر كولبي

أعلن الاتحاد الألماني لرياضة التجديف اليوم السبت عن وفاة بيتر مايكل كولبي بطل العالم السابق والحائز على ميدالية أولمبية عن عمر يناهز 70 عاما.

وأشار الاتحاد الألماني للتجديف في بيان رسمي إلى أن كولبي أسطورة الرياضة الألمانية توفي في دار لرعاية المسنين في مدينة لوبيك بشمال ألمانيا أمس الجمعة بعد صراع مع المرض اللعين.

وسبق أن فاز كولبي ببطولة العالم في التجديف الفردي 5 مرات وهو يدافع عن علم ألمانيا الغربية بين عامي 1975 و1986، وفاز بجائزة أفضل رياضي ألماني في عام 1975.

وحصل البطل الألماني الراحل على ثلاث ميداليات فضية في أولمبياد 1976 و1984 و1988، لكن لم يسبق له الفوز بالميدالية الذهبية.

وبعد انتهاء مسيرته الاحترافية عمل كولبي مديرا رياضيا بالاتحاد الألماني للتجديف لعدة سنوات في تسعينيات القرن الماضي.