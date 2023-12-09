برلين تتوقع وفاة عائلة ألمانية في قطاع غزة

أفادت تصريحات صادرة عن الحكومة الألمانية، باحتمال وفاة مواطنين ألمان في الحرب الحالية على قطاع غزة.

وقالت الخارجية الألمانية في رد على استفسار اليوم السبت: "للأسف مضطرون في الوقت الحالي أن نفترض وجود عائلة ألمانية بين ضحايا المعارك في غزة"، لكن الوزارة لم تذكر تفاصيل أخرى.

كانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية ذكرت أن عائلة ألمانية تتكون من ستة أفراد لقيت حتفها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي خلال هجوم بالقنابل على مسكن العائلة في غزة؛ واستندت الصحيفة في ذلك إلى معلومات أدلى بها أقارب لهذه العائلة.

كانت حركة حماس شنت هجوما كبيرا على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفي أعقاب ذلك شنت إسرائيل هجمات عنيفة على القطاع استهدفت المدنيين والبنى التحتية لقطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 17 ألف شخص حتى الآن، 70% منهم من أطفال ونساء.