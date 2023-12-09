اليونيسف: قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل

شددت المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، اليوم السبت، على أن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل، إذ تفيد التقارير بأن "العشرات من الأطفال يقتلون ويصابون كل يوم".



وبحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة، قالت إن اليونيسف والجهات الإنسانية الأخرى ظلت تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع، إذ التقى فريق المنظمة على الأرض بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم.



وأشارت خضر إلى أنّ "هذا يعرض الأطفال بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه"، قائلة: "إن النظام الإنساني ينهار لا سيما في ظل الضغط الشديد الناجم عن التدابير المفروضة بعد انتهاء وقف إطلاق النار".



وتابعت أنّ "العالم يراقب عاجزاً نحن لا يمكننا التصرف بسرعة كافية ويجب أن يتوقف هذا فوراً".